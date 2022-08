Sampdoria, Harry Winks arriverà lunedì

Domani il tecnico Marco Giampaolo affronterà con la sua Sampdoria la Salernitana ma già ha un motivo per sorridere. C'è un nuovo innesto in arrivo che proviene dal Tottenham. Si tratta del centrocampista Harry Winks. che ha detto sì ai blucerchiati. Winks, cresciuto nel Tottenham, con cui ha messo insieme 110 gare di Premier, dovrebbe arrivare lunedì prossimo in Italia -come scrive la Gazzetta dello Sport-. E, dopo le visite mediche e la firma del contratto, si metterà subito a disposizione del tecnico blucerchiato. Il quale, fra l’altro, potrebbe già inserirlo in gruppo - se formalmente il trasferimento verrà chiuso in tempo - in vista della gara interna di mercoledì prossimo con la Lazio. Il giocatore arriva in prestito secco sino al prossimo giugno, considerando anche i limiti di budget del mercato blucerchiato, con il club sulla via della cessione. Ma rappresenta comunque, in una mediana che ha perso Ekdal e Thorsby, un acquisto a cinque stelle, che alza enormemente il potenziale tecnico dei blucerchiati. E, forse, le stesse ambizioni di un gruppo che contro Atalanta e Juve ha dimostrato la sua grande qualità.