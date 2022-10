Sampdoria, idea mini ritiro durante pausa Mondiale: due possibili mete

L'idea per la sosta che ci sarà in inverno per il Mondiale.

La Sampdoria non andrà in vacanza durante la pausa per i Mondiali. Nonostante il periodo di stop al campionato di Serie A per il torneo in Qatar che si disputerà dal 20 novembre al 18 dicembre, la formazione blucerchiata, così come le altre squadre, resteranno ad allenarsi con i giocatori non impegnati.