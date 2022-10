Sampdoria, il CdA si dissocia da atteggiamento di Massimo Ferrero

Comunicato della Sampdoria dopo che ieri sera durante la partita di campionato contro la Roma è riapparso allo stadio l'ex patron Massimo Ferrero poi andato via subito dopo che è scattata la contestazione della tifoseria blucerchiata. Questa la nota: In seguito ai fatti di ieri il Consiglio di Amministrazione informa che la presenza allo stadio del signor Massimo Ferrero non era programmata né in alcun modo avallata dal Consiglio stesso né da alcun dipendente della società. Il CdA ribadisce di aver sempre operato in totale unità, indipendenza e autonomia nella gestione della società.