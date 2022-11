Sampdoria, il CdA si riunisce: due i temi bollenti

Sono giornate caldissime e impegnative per il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria. Oggi dovrebbe essere in programma nella sede di Corte Lambruschini una seduta ordinaria del Consiglio. Due i temi principali di cui si discuterà. In primo piano, obbligatoriamente, l'approvazione della trimestrale di bilancio, con scadenza 30 settembre, ma non verrà persa l'occasione anche per parlare del tema cessione.