Sampdoria, il club convocherà gli imprenditori: servono aiuti economici

Dopo il botta e risposta di ieri iniziato al mattino con la lettera di 35 tifosi/imprenditori blucerchiati e terminato con il comunicato del club nel tardo pomeriggio, la Sampdoria inizierà a convocare in sede i firmatari del messaggio per vagliare concretamente la loro disponibilità ad aiutare la Sampdoria. Per aiuto "concreto" si intende l'acquisto di abbonamenti e biglietti per il campionato o l'affitto stagionale degli Sky Box del Ferraris fino a forme di sponsorizzazione anche più onerose. In questo momento il club ha bisogno del contributo di tutti e non solo professionale e morale, ma anche finanziario. Il tutto, in attesa che arrivi il giorno della cessione che però al momento non appare così vicino.