Sampdoria, il club riflette sul futuro di Giampaolo: i dettagli

La Sampdoria è ultima in classifica. Per questo il club, nonostante una situazione societaria attualmente congelata e un passaggio di consegne a livello di proprietà che stenta ad arrivare, riflette sul futuro di Marco Giampaolo . Potrebbe cambiare, perché il bilancio è negativo, perché non vuole tornare in Serie B e serve subito l'inversione di rotta dopo solo sconfitte e due pareggi in questo inizio di stagione. Prima che sia troppo tardi.

Sabiri è probabilmente l'unica vera grande nota lieta. Per distacco il migliore del Doria in questo inizio di stagione: talento sopraffino, la Roma lo ha anche cercato ma i blucerchiati, che non avevano affisso il cartello 'incedibile' a nessuno, hanno preferito tenerlo. I problemi sembrano venire dall’attacco. Fabio Quagliarella non è mai stato incisivo, mai in gol in questo campionato. Giampaolo ha affidato l'attacco a Caputo relegandolo al ruolo di alternativa di lusso e d'esperienza. Per il momento con poco successo. Potrebbe essere il suo ultimo giro di valzer, magari il potenziale cambio di guida tecnica potrebbe rilanciarlo.