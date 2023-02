Sampdoria, il conto alla rovescia è iniziato: si rischia il -2

Ecco perché adesso la questione si fa davvero scottante col il conto alla rovescia del prossimo 16 febbraio ormai iniziato. Quella, infatti, come scrive La Gazzetta dello Sport, è la data ultima da rispettare per pagare ai tesserati gli stipendi di ottobre, novembre e dicembre scorso e soprattutto per evitare ben 2 punti di penalizzazione .

La Samp confida in un nuovo aiuto da parte di quei soggetti che sin qui hanno già contribuito a immettere denaro fresco in società. Difficile che il denaro possa arrivare dal mercato dato che solo quello turco è ancora aperto e chiuderà la settimana prossima.

Si cercherà di rendere possibile la continuità aziendale e in parallelo si lavorerà alla composizione negoziata, procedura che, va detto, fin qui non è mai stata usata nel calcio.

In tal senso va precisato che una volta approvato il bilancio 2022, in automatico andrà a scadenza il mandato degli attuali amministratori. Possibile, però, che il CdA guidato dal presidente Lanna possa proseguire "in prorogatorio" come da ordinamento.