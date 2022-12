Sampdoria, il futuro di Caputo è in bilico: ecco cosa può succedere

Francesco Ciccio Caputo è uno degli attaccanti che non ha brillato nella prima parte di campionato con la maglia della Sampdoria. In tale ottica, pare che anche mister Dejan Stankovic l’ha abbia inserito nella lista dei giocatori che potenzialmente possono dire addio nella sessione di mercato invernale.

In tal senso, non è certo la prima volta che il nome del calciatore viene accostato ad altri club di Serie A. In modo particolare si è parlato di Lazio, come vice Immobile, ma anche di Hellas Verona che sarebbe in pressing con tanto di possibilità di svariate altre trattive.