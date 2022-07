Sampdoria, il Lecce punta forte su due giocatori blucerchiati

La Sampdoria sta preparando al nuova stagione agli ordini del tecnico Marco Giampaolo . Il club blucerchiato sta affrontando anche la difficile questione legata alla cessione della società, ma nonostante questo rimane focalizzata sulla preparazione della nuova stagione. Tra mercato in entrata e in uscita, la Doria dovrà fare un po' di cassa e la vendita di alcuni giocatori potrebbe aiutare la causa.

Come riferisce Sky Sport, il Lecce sta andando avanti nei discorsi con la Samp per Kristoffer Askildsen e si avvicina alla chiusura. Nei dialoghi con il club blucerchiato anche il portiere Wladimiro Falcone, che starebbe spingendo per il trasferimento, oltre alla trattativa per il centrocampista. In due stagioni con la Sampdoria, il giocatore norvegese ha raccolto 27 presenze mettendo a segno 1 gol. Adesso il Lecce sta spingendo per entrambi i giocatori e si avvicina alla chiusura.