Sampdoria, il nuovo rinforzo potrebbe essere un pallino di Giampaolo…

Affondo per l'obiettivo in difesa

La Sampdoria prova ad ingranare sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. Dopo la salvezza ottenuta, non senza qualche patema di troppo, i blucerchiato di mister Giampaolo vogliono programmare al meglio l'annata che verrà.

In tal senso si legge il forte interessamento per un difensore ben conosciuto proprio dal tecnico. Il nome nuovo è quello di Mattia Caldara, che i blucerchiati stanno seguendo per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport Marco Giampaolo, che lo ha già avuto al Milan nonostante il giocatore fosse infortunato, lo rivorrebbe con sé e la dirigenza proverà a intavolare una trattativa proprio con i rossoneri, proprietari del cartellino del classe 1994 che non rientra nei piani di Stefano Pioli.