Sampdoria, il prossimo colpo è in arrivo: la conferma di Romei

Le mosse in casa blucerchiata.

Novità in casa Sampdoria in arrivo tra cessione del club e mercato. A parlare a Il Secolo XIX è Antonio Romei che ha fatto il punto dei temi bollenti in chiave blucerchiata. "Nessuno può sapere con certezza quali saranno i tempi della cessione. A livello teorico il mercato lo finiamo noi, senza nessun sostegno di finanza esterna, ritengo non ci siano i tempi per chiudere prima. Parlo da avvocato, una trattativa del genere richiede di solito due mesi dall’offerta vincolante, che non mi risulta sia essere stata firmata".

Sul tema cessione, Romei prosegue ancora: "Quanto ci voglia per negoziare un’offerta vincolante, bisogna sentire Vidal. Da quello che sappiamo c’è più di una trattativa in vita e penso che adesso Vidal voglia negoziare e vedere qual è la migliore offerta nell’interesse della famiglia Ferrero e anche, come ha dichiarato lui, per dare l’azionista più solido possibile alla Sampdoria anche sotto il profilo del progetto sportivo. Secondo me in questa fase non ci deve essere nessun tipo di fretta, la smania del nuovo azionista per forza, da qui a fine a agosto secondo me succederà poco o niente. Dobbiamo fare la squadra piuttosto, poi la trattativa avrà la sua strada. E Vidal dovrà avere la sensibilità di capire che non conta solo la migliore offerta ma anche il migliore progetto sportivo per la Samp".

E ancora: "Nel momento in cui ci confronteremo con Vidal quando ha qualcosa di concreto sul tavolo, potremo dare la nostra opinione. A lui è stato dato un obiettivo economico minimo da raggiungere, da lì in su lui farà una serie di valutazioni. Io penso che il nuovo azionista potrà intervenire dal mercato di gennaio. Se fossi un investitore straniero il club che oggi comprerei è proprio la Samp perché, tolte le grandi, è il migliore da prendere in Italia. Come dico a tutti da anni è il posto migliore per fare calcio con una serie di combinazioni uniche prima di tutte i tifosi".

Passando poi al mercato: "Abbiamo parlato con Giampaolo sabato mattina. C’è un dialogo con il trustee sui parametri da rispettare, sostanzialmente due: il saldo tra entrate e uscite, che deve essere per forza attivo, e la riduzione del monte ingaggi. Non si può dire che se domani vendiamo un calciatore a 5 milioni ne possiamo spendere 2. Non è così, la valutazione è più articolata. Ci vuole pazienza in questo mercato e siamo costretti a assumerci qualche rischio. Alcune trattative praticamente chiuse sono già saltate. Sappiamo quali sono i nostri giocatori con mercato e dove intervenire nella rosa, con l’aggravante che si giocheranno 4 partite a mercato aperto. Capisco i dubbi del tifoso. Ma quando devi fare quadrare tante cose non è semplice. Quest’anno bisogna fare operazioni intelligenti e avere un po di pazienza, ma è un problema di tutte le squadre".

Un'apertura, però. su quello che sarà il prossimo colpo della Samp: "Stiamo trattando Pjaca, ormai si sa e siamo fiduciosi di riuscire a chiudere".