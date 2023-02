Sampdoria, il retroscena sull’addio di Colley: armadietto svuotato all’alba e…

Il difensore ha detto addio al club per andare in Turchia.

Questa sera la Sampdoria giocherà in campionato contro l'Inter. Non sarà della gara Omar Colley che è stato ceduto in Turchia, al Besiktas , nelle ultime ore di mercato.

Repubblica, citato da diversi media, svela un retroscena legato proprio alla partenza del difensore. Un qualcosa che, se confermato, farebbe capire come sia stato vissuto il cambio di maglia dal giocatore e da tutto l'ambiente. Dopo il mancato trasferimento in estate, quando diversi club lo volevano, Colley ha cercato delle soluzioni per lasciare la maglia blucerchiata. In assenza di alternative, ecco la pista turca. Proprio il trasferimento nella Super Lig sarebbe avvenuto "di nascosto". Il quotidiano, infatti, spiega come il centrale sia andato all’alba a Bogliasco per svuotare l’armadietto (dopo la gara col Monza) e partire senza salutare nessuno della società, dirigenti e compagni compresi.