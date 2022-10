Sampdoria, il vicepresidente Romei: “Giampaolo esonerato. Dispiace per il mister”

Brutta sconfitta per la Sampdoria , che perde 0-3 contro il Monza e continua il suo periodo negativo. Dopo otto giornate di gioco, infatti, i blucerchiati sono ancora fermi a 2 punti, ultimi in classifica. Una partita decisiva per Giampaolo . Al termine della partita il vicepresidente Romei è intervenuto ai microfoni di Dazn, confermando l'esonero del tecnico. Queste le sue parole:

"Esonero? La notizia è confermata. Abbiamo aspettato un po' perchè prima volevamo comunicarlo al mister. Mi dispiace per il mister perché so la professionalità che mette nel suo lavoro. E' stata una partita non all'altezza, chiudere così fa male. Non dobbiamo prendere alibi e lavorare tutti insieme per trovare una soluzione. Chi arriverà al suo posto? D'Aversa è un'ipotesi ma non ne abbiamo ancora parlato".