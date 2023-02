Sampdoria, Ilkhan: “Restiamo in A. Non sembra ma ho l’istinto da goleador”

Il neo arrivato in casa blucerchiata si presenta.

Redazione ITASportPress

Prime parole ai canali ufficiali della Sampdoria per il nuovo acquisto Emirhan Ilkhan. Il centrocampista ha raccontato le ambizioni per la stagione e le caratteristiche personali in campo.

"So che la Sampdoria si era interessata a me già la scorsa estate e adesso si è concretizzata l’occasione di arrivare qui. Sono molto contento perché il club mi ha voluto fortemente. Adesso abbiamo un obiettivo serio da raggiungere: restare in Serie A. Sono sicuro che insieme ai miei compagni faremo un buon lavoro", ha detto Elkhan.

Il classe 2004 è anche il primo turco a vestire la maglia blucerchiata: "Non sapevo di essere il primo turco a vestire la maglia blucerchiata: qui c’è anche Günter che parla la mia lingua e potrà aiutarmi nell’inserimento in squadra".

Sulle sue caratteristiche, il giocatore ha aggiunto: "Sono un centrocampista centrale, sia offensivo che difensivo. Tra le mie caratteristiche c'è sicuramente quella di fare da collante tra centrocampo e attacco portando la palla. Sono un giocatore che corre molto. Penso di avere l'istinto per il gol. Forse non sembra che io sia un goleador ma ho una forte propensione per il gol e nella posizione giusta credo di poter segnare".