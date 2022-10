Sampdoria in ansia per Murillo: rischia lungo stop. E il futuro…

In queste ore ci saranno i dovuti controlli medici ma secondo Il Secolo XIX potrebbe essere in arrivo per il colombiano un lungo stop, almeno fino a gennaio 2023. Una grana per la Sampdoria ma anche per lo stesso calciatore che è ancora in trattativa con la società per il rinnovo del contratto. Non dovesse arrivare la fumata bianca, il colombiano potrebbe liberarsi a zero e a febbraio potrebbe già firmare con una nuova società. Questa l'ipotesi che potrebbe diventare più concreta anche in conseguenza dell'esito degli esami medici.