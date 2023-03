Sampdoria, infortunio Lammers: c’è una speranza per il rientro

Le condizioni dell'attaccante.

Redazione ITASportPress

Non sarà presente oggi nel match della sua Sampdoria contro la Salernitana ed è difficile pronosticare oggi quando potrà rientrare in squadra a dare una mano. Stiamo parlando di SamLammers che, dal suo arrivo in blucerchiato, non ha trovato grandi prestazioni e gioie. La sfortuna, però, è stata anche un'altra: il recente infortunio alla caviglia.

Non si tratta, infatti, di una semplice botta. Per Lammers, che si è sottoposto alla visita con il professor Mazzola, si tratterebbe di una distorsione. L’ortopedico della Sampdoria ha valutato non lieve l’infortunio e il rischio è che sia costretto ad uno stop da un minimo di due settimane che, però, potrebbe spingersi anche ad un mese.

Il calciatore, quindi, non sarà assente solo per la gara contro la Salernitana, ma anche per quelle contro Juventus e Verona. La speranza è recuperarlo in vista della partita contro la Roma. Tutto dipenderà dall'evolversi del dolore e dai prossimi controlli.