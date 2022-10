Sampdoria, insorgono gli ultrà per il mancato ripristino della targa per Mantovani

Sono passati 29 anni dalla scomparsa del patron della Sampdoria Paolo Mantovani. Con lui al comando del club sono arrivati trofei in Italia e in Europa. Tra tutti lo scudetto con Boskov in panchina. Ma nel giorno del ricordo di Mantovani, la targa in suo onore apposta sul lato mare della via dedicatagli nel 2004 è ancora assente. Venne vandalizzata il 22 settembre scorso, come segnalò Primocanale (leggi qui) e non è stata ancora riparata.