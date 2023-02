Sampdoria-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo questa sera alle 20:45 a Marassi per il match di campionato.

Redazione ITASportPress

Sampdoria-Inter si gioca questa sera, lunedì 13 febbraio 2023 alle ore 20:45 per la 22esima giornata di Serie A. Match molto importante per entrambe le squadre anche se per obiettivi ben diversi.

Sampdoria-Inter, le ultime Padroni di casa della Sampdoriache hanno bisogno di una scossa per provare a risalire la classifica e togliersi da una posizione che, oggi, li vedrebbe retrocessi. La squadra di Stankovic proverà a mettere del suo per trovare un risultato positivo contro i nerazzurri di Inzaghi.

Proprio l'Inter deve vincere per provare a restare incollata al treno del Napoli che vola in vetta alla classifica con un distacco importante.

I blucerchiati dovrebbero affidarsi a Gabbiadini e Lammers in attacco con Djuricic alle loro spalle. Nei nerazzurri, invece, potrebbe tornare titolare Lukaku in avanti con Lautaro Martinez.

Probabili formazioni e dove vederla — Sampdoria-Inter si disputerà, come detto, oggi lunedì 13 febbraio 2023 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

La gara tra blucerchiati e nerazzurri sarà visibile su DAZN attraverso l'app disponibile per smart tv, oltre che per console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

La partita sarà trasmessa anche da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Il match potrà essere seguito anche in streaming sempre con DAZN e Sky Go. Esiste pure l'opzione NOW.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku.