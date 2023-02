Sampdoria, Jesé carico per l’Inter: il messaggio sui social

Questa sera la Sampdoria se la vedrà contro l'Inter nel Monday Night di Serie A della 22esima giornata. La squadra blucerchiata è alla ricerca di un risultato positivo che possa far scattare la scintilla per il proseguimento della stagione. Potrebbe essere della gara (in attesa dei convocati) anche il neo arrivato Jesé Rodriguez che sui social si è mostrato bello carico.

Da quanto si evince dal post social di Jesé , il calciatore vuole aiutare fin da subito la sua Sampdoria a tentare l'impresa salvezza. L'attaccante spagnolo, appena messo sotto contratto dai blucerchiati, in queste ore ha iniziato ad allenarsi coi suoi nuovi compagni e potrebbe già essere convocato per la gara contro l'Inter. Almeno questa è la sensazione con una emoticon e una scritta "100" con tanto di foto della sessione di training condivisa dal diretto interessato.

Le ultime

Intanto, in attesa della rifinitura odierna, sul sito blucerchiato si legge il report dell'allenamento pomeridiano della domenica: "[...] Dejan Stankovic e il suo staff hanno incentrato la seduta della vigilia su possessi e partitelle a tema tattico in spazi ridotti. Seduta individuale per Manuel De Luca; soltanto terapie invece per Koray Günter. Proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero Andrea Conti e Ignacio Pussetto. Domani, lunedì, è in programma al mattino la rifinitura, cui farà seguito la lista dei convocati per la sfida del “Ferraris” con i nerazzurri".