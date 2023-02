Sampdoria, Jesé Rodríguez: “Insieme possiamo farcela a restare in A”

Un’opportunità colta al volo. Jesé Rodríguez è arrivato da quattro giorni alla Sampdoria per rinforzare il parco offensivo a disposizione di Dejan Stankovic ma si è già calato alla perfezione nella nuova realtà. «Sono molto felice di essere qui – dichiara l’attaccante spagnolo classe 1993 -. Quando ho saputo dell’interesse della Samp non ho avuto dubbi ad accettare: ho già avuto modo di conoscere il calore dei tifosi durante la partita con l’Inter e sono pronto a dare tutto me stesso per aiutare la squadra».

Obiettivo. Per l’ex Real Madrid e Paris Saint-Germain l’obiettivo è soltanto uno: lottare insieme ai suoi nuovi compagni per restare in Serie A. «La squadra sta giocando bene anche se in diverse partite non è stata molto fortunata – rivela -. Gara dopo gara però stiamo crescendo e dobbiamo continuare ad allenarci con una mentalità positiva, come ci chiede l’allenatore, per invertire la situazione e raggiungere tutti insieme il nostro obiettivo».