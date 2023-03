Sampdoria, Jesé: “Situazione non delle migliori. Futuro? Vorrei tornare in Spagna”

Le parole del neo attaccante blucerchiato.

Redazione ITASportPress

Jesé Rodriguez, attaccante della Sampdoria, ha parlato a Cadena SER della sua attualità in Italia ma anche, ovviamente, della situazione non facile del club blucerchiato in campionato con l'ultima posizione in classifica dopo 25 giornate.

Sul presente in Italia: "Ho sempre visto il campionato italiano, è un ottimo torneo anche se la mia squadra non si trova in una situazione delle migliori", ha detto l'attaccante. "Si è presentata quest'opportunità, sono motivato per cercare di aiutare la squadra a uscire dal momento negativo, ci proveremo. Abbiamo subito degli infortuni, il mister ha buone idee ma i risultati non sono stati buoni".

Sulle differenze tra il campionato italiano e quello spagnolo: "Il calcio italiano è più difensivo di quello spagnolo, si gioca molto sull'uomo. In queste prime partite ho sentito molto la marcatura a tutto campo su di me, hai sempre a fianco qualcuno che si muove con te. Se trovi uno spazio puoi fare male".

Jesé ha poi dato uno sguardo al futuro: "Se vorrei tornare in Spagna? Certo, vorrei tornare a giocare in Spagna. Qualcosa nella mia carriera ho sicuramente sbagliato, ma l'importante è trarre un insegnamento e applicarlo nella vita personale e professionale, per migliorare".