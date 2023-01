Sampdoria, la Federazione dei clubs al sit-in contro Ferraro e Garrone

Sta suscitando tante reazioni a Genova la vicenda delle minacce a Ferrero e Garrone con una busta contenente un proiettile. Ma in casa Sampdoria tiene banco anche la questione societaria e oggi la Federazione dei Clubs Blucerchiati ha fatto sapere che manifesterà sotto la sede della ERG, venerdì 3 febbraio alle 17 presso la torre WTC in via De Marini a San Benigno, all'iniziativa promossa dai Gruppi della Sud di contestazione nei confronti degli ex proprietari che hanno regalato la società a Ferrero.