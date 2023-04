Sampdoria, la Federclubs chiede spiegazioni alla Lega Serie A: la nota

Una situazione che ha avuto, come era prevedibile, una reazione da parte dei sostenitori di fede doriana. In particolare è stata la Federclubs a rispondere con un comunicato rivolto direttamente al presidente Lorenzo Casini.

Sui canali ufficiali dei tifosi blucerchiati si legge, infatti: "Apprendiamo – senza troppo sorprenderci – che la Lega Calcio ha sollevato interrogativi all’UC Sampdoria ed alle autorità locali per il “comportamento non conforme” dei tifosi Blucerchiati. Al presidente Lorenzo Casini e agli autori materiali della lettera chiediamo: sul “comportamento non conforme” di Ferrero di questi anni e su quello che sta accadendo alla Sampdoria non avete nulla da dire?". Il tutto a firma Federclubs.