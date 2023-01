Sampdoria, la Federclubs: “Vicinanza a Lanna”. Poi su Garrone…

"La Federazione dei Clubs Blucerchiati esprime la propria vicinanza a Marco Lanna e al CdA blucerchiato di fronte agli ormai innumerevoli comunicati che si susseguono in questi giorni. In un contesto così problematico e potenzialmente esplosivo, il vostro impegno per la sopravvivenza dell’UC Sampdoria non può essere oscurato da chi dovrebbe remare nella stessa direzione", si legge nella nota dei tifosi.