Sampdoria, la rinascita di Gabbiadini: “Gol? Come fosse stato il primo. Adesso…”

Parlando a DAZN a caldo e ai canali ufficiali della società blucerchiata, il centravanti ha fatto il punto sulla partita e sulle sue emozioni: "Sono contento, ne avevamo bisogno. Venivamo da una partita in cui meritavamo la sconfitta (contro la Salernitana ndr). Abbiamo dimostrato che non siamo quelli di domenica. Se lo meritano i tifosi perché stiamo lavorando bene. Non abbiamo mai mollato anche contro la Juventus e l’Atalanta, è solo domenica che abbiamo meritato la sconfitta. Noi siamo questi. Vogliamo fare un grande campionato. Il campionato è iniziato con l’Atalanta, ci sono alti e bassi, ma continuiamo su questi livello", ha detto Gabbiadini .

Ai canali ufficiali del club doriano poi: "Un gol importante, per me e per la squadra. Avevamo bisogno di questo punto che ci dà morale. Ne avevamo bisogno e ne avevo bisogno. Il gol fa sempre piacere. Cosa ho provato dopo il gol? Ne ho vissuto parecchi di momenti così in questo stadio ma è come fosse stato il primo. La riabilitazione è andata bene, merito mio e di chi mi ha seguito. Il ginocchio non ha dato problemi ora mi manca solo la partita e il ritmo. Ripeto, venivamo dalla brutta prova di Salerno. Una sconfitta meritata che ci ha dato uno schiaffo giusto per ripartire. Adesso dobbiamo fare più punti possibili, sarà un campionato duro e lungo. Domenica ci sarà un'altra partita importantissima ma saremo carichissimi