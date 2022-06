Sampdoria, l’amore di un tifoso arriva anche in tv: siparietto durante quiz

Un tifoso del club blucerchiato ha mostrato grande fede per la sua squadra del cuore.

Redazione ITASportPress

L'amore per la propria squadra del cuore spesso spinge a gesti impensabili. A volte, anche a curiose vittorie durante dei quiz televisivi... Ebbene sì, perché nelle scorse ore, la Sampdoria ha proposto via social la risposta di un concorrente del noto gioco di Rai Uno "Reazione a Catena" che riguardava proprio l'amore, palese, dell'uomo per la squadra blucerchiata.

Ad un certo punto del programma, infatti, occorre indovinare la parola senza, ovviamente, pronunciarla e dando solamente come indizi una parola, detta una volta a testa con gli altri concorrenti. In questo caso, il protagonista è stato aiutato dalle due donne che giocavano con lui. "Quale - squadra - di - Genova?", hanno detto.

Senza pensarci, l'uomo, evidentemente di fede sampdoriana, ha risposto: "Sampdoria", con tanto di espressione convinta e quasi a far vedere come fosse scontata come risposta.

Il profilo Twitter del club non ha potuto che pubblicare il filmato e sottolineare la grande fede dell'uomo. Il tifo per la società ligure è arrivato davvero anche in tv...