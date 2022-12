Sampdoria, Lanna annuncia il futuro di Quagliarella

Fabio Quagliarella si è infortunato nel ritiro in Turchia. La diagnosi finale è stata una lesione legamentosa del ginocchio sinistro. Da qui la decisione di non operarsi e procedere con la terapia conservativa. A TMW Radio, il presidente della Sampdoria Marco Lanna ha svelato: "Fabio è sollevato dal fatto di non doversi operare a livello chirurgico. Ha dei giorni di vacanza e lavorerà senza forzare. Mi sento di escludere il suo addio al calcio anticipato, dato che non si è rotto il crociato. Nel giro di un mese e mezzo, massimo due, lo rivedremo in campo".