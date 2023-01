Sampdoria, Lanna: “Chiedevo consigli a Vialli. Voleva tornare”

E ancora sul rapporto di Vialli con i colori blucerchiati: "Mi ha sempre manifestato la voglia di tornare alla Samp. Abbiamo condiviso il progetto, i programmi, ci siamo sentiti tantissime volte, in colloqui notturni, per confrontarci, gli chiedevo consigli. Non è stato solo un grande campione di calcio ma era anche un grandissimo manager. Per me è stato un duro colpo perdere un amico, una guida, una persona speciale. Nel suo profondo sapeva che non sarebbe diventato vecchio. Sapeva che prima o poi il suo fisico non avrebbe più retto. Credo che fosse sereno. Era pronto".