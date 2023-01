Sampdoria, Lanna: “Condannati da decisione arbitrale. Adesso basta”

La Sampdoria esce sconfitta dal Castellani battuta dall'Empoli per 1-0 ma sul match c'è un giallo per il pari raggiunto dai blucerchiati al 95' con Colley ma arbitro e VAR hanno vanificato la rete decretando la sconfitta della squadra ligure. Il presidente Marco Lanna ai microfoni di Dazn ha commentato la partita partendo dall'episodio controverso: "C'è tanta delusione e tanta rabbia per la decisione arbitrale sbagliata che ci condanna. E' il decimo episodio dell'anno che subiamo. Oggi siamo stanchi di subire perchè vanifica il lavoro dei ragazzi e questo mi dispiace tanto. Ci stiamo giocando la vita e il mister sta facendo un grande lavoro e anche oggi pur soffrendo all'ultimo minuto avevamo pareggiato. I ragazzi sono avviliti e così è difficile poi salvarsi. Dalla partita col Sassuolo in poi la squadra ha fatto vedere che è viva, ma come oggi fai una buona gara, lotti e poi arrivi alla fine la pareggi ma per un errore arbitrale torni a casa con zero punti. Futuro societario? Ci sono in programma diversi incontri. Questo incide sulla nostra serenità anche se cerchiamo di isolare la squadra e il mister è bravo a far questo".