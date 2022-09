Sampdoria, Lanna: “Ci faremo sentire con AIA e Lega. Fiducia in Giampaolo”

"Ancora errori arbitrali contro, quanto il nostro silenzio è ancora sopportabile? Noi abbiamo preso la decisione di agire attraverso i canali istituzionali, non attraverso i media: ci faremo sentire attraverso i canali AIA e Lega, seguiremo questa strada e penso sia quella giusta, i torti ci sono stati ma bisogna sempre rimanere nell'ambito delle istituzioni. Cessione? Al momento non ho sentito nessuno, noi andiamo avanti come se non ci fosse nessuno, se arriverà ci metteremo a disposizione. Apprezzo l’appoggio morale di imprenditori genovesi e mi auguro che queste iniziative producano un appoggio concreto. Abbiamo fatto un buon mercato, nei tempi necessari, sono arrivati giocatori interessanti, anche se erano fuori condizione nei club di provenienza. Ho fiducia. Il tecnico gode della nostra massima fiducia, l’anno scorso era subentrato, raggiungendo l’obiettivo, adesso sta lavorando bene e credo otterrà quel che ci aspettiamo. Arbitri? Vedo quel che accade ma la nostra linea è quella del rispetto dei ruoli, nella convinzione che certi modi non paghino. Abbiamo sbagliato solo a Salerno, nel resto del campionato abbiamo fatto buone prestazioni, col Milan dopo il pari avremmo potuto anche vincere, il rigore ci ha tagliato le gambe".