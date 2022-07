Sampdoria, Lanna: “Per cessione società aspettiamo novità. Quagliarella e la squadra…”

Il presidente blucerchiato intervenuto a SampCity con tifosi e stampa.

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha avuto modo di incontrare tifosi e stampa al SampCity. L'occasione è stata propizia anche per parlare di calcio, società e progetti futuri non solo per quanto riguarda il campo.

"Questo incontro è stato deciso per iniziare la stagione con l’augurio di un buon lavoro. Sarà un’altra stagione importante in cui siamo attivi su tutti i fronti. Stiamo aspettando che arrivino delle novità, non sappiamo ancora quando arriveranno", ha detto Lanna. "Tifosi? Abbiamo bisogno di tutti voi e dei tifosi. Spero che gli abbonamenti procedano speditamente e il 12 partiremo con le gradinate. Dobbiamo ringraziare i tifosi per quello che hanno fatto in questa stagione. La loro presenza è stata fondamentale per arrivare al risultato sportivo ottenuto".

Sulla cessione della Sampdoria: "Ci sono due trattative, ma ne so veramente poco. Sarà un’altra stagione importante. Vedremo cosa succederà, ma noi nel frattempo continueremo a lavorare".

In chiave mercato: "Un centrale deve arrivare. Abbiamo Colley, Ferrari e Murillo se poi Murillo è destinato a restare. Poi c’è la questione del centrocampista centrale, senza il rinnovo di Ekdal c’è solo Vieira. E poi Rincon. Sono due posizioni in cui potremo aver bisogno".

Sui rinnovi di Rincon e Quagliarella: "Il capitano può aiutare molto, è integro, si allena al massimo e per i giovani è un esempio. Può essere un valore aggiunto dentro e fuori dal campo. Il centrocampista sta bene, ha sempre fatto bene, è un giocatore che si sente. È serio. Ci sembrava giusto rinnovargli la fiducia. È arrivato con tanti dubbi e invece ha fatto bene. È stato l’acquisto che più ci ha aiutato

Sulle possibili uscite di Candreva e Thosrby; "Sono operazioni di cui abbiamo parlato, ma non è stato ancora deciso nulla. Qualcuno andrà via, ma non abbiamo nessuna fretta. La squadra a parte qualche piccolo rinforzo c’è. Non dobbiamo correre e fare cose affrettate".