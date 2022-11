Sampdoria, Lanna: “Stankovic fino a fine stagione. Mercato e cessione società…”

Parla il presidente blucerchiato dopo le prime 15 giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Sei punti in classifica dopo 15 giornate. La Sampdoria non naviga in acque serene e sfrutterà la sosta per capire come poter cambiare il trend in vista della seconda parte di stagione. Non ci saranno scossoni in termini di allenatore, almeno questa è la sensazione dopo le parole del presidente Marco Lanna a Il Secolo XIX.

Il patron ha confermato Stankovic e ha ribadito la totale fiducia nei suoi confronti: "Non sarà una fiducia a tempo. Resterà l’allenatore della Sampdoria fino all’ultima giornata, qualunque risultato arriverà. Ma non per una questione economica, cioè che non potremmo permetterci un quarto allenatore… non me ne frega niente. Lui per primo se dovesse pensare di non essere l’uomo giusto se ne andrebbe senza chiedere un euro. Per Stankovic venire qui è stata una scommessa, era libero, aveva richieste da altre società, com molti meno problemi di noi. Ha scelto noi. Penso che se gli daremo il supporto giusto, si possa aprire un ciclo con lui".

Lanna ha poi spiegato quali siano le intenzioni dei vertici societari: "Abbiamo fatto delle valutazioni. Proveremo a migliorare la rosa in base a quello che ci dirà (l'allenatore ndr), e sulla base delle nostre possibilità. Lo abbiamo trovato fortemente motivato, è un combattente, di fronte alle difficoltà non si tira indietro. Nelle difficoltà emergono le persone forti e io mi ritrovo nel suo carattere. Ha voglia di ripartire, di salvare la Sampdoria".

Ancora sul tema mercato: "Pensavamo che la rosa allestita l’estate scorsa potesse quantomeno giocarsela con le altre dirette concorrenti per la salvezza. Sicuramente qualche calciatore ha reso sotto le aspettative e qualcosa andrà cambiato. Possiamo lavorare esclusivamente sui prestiti, ma a gennaio si lavora molto con i prestiti. Con gli esuberi delle grandi. Cerchiamo calciatori con personalità e voglia di lottare. Se qualcuno pensa di venire alla Sampdoria pensando di giocare in pantofole sbaglia".

Sul pubblico blucerchiato: "La contestazione post-Lecce è stata fatta in toni abbastanza civili e ci sta. Fino a 5′ dalla fine la Sud ha sempre spronato la squadra. La loro delusione è la mia. Parlo da ex calciatore della Sampdoria e da tifoso, fin da bambino. Li capisco. Non ci hanno mai abbandonato e penso che sia una tifoseria unica in Italia".

Sulla cessione del club: "Quando arriverà qualcuno, bene. Nel frattempo noi dobbiamo lavorare al meglio delle nostre possibilità per individuare quei profili che possano permetterci di migliorare la rosa. Ribadisco che le vicende relative alla vendita della Sampdoria non possono aver influito in nessun modo sul rendimento dei calciatori".

"Responsabilità dei calciatori per questa situazione? Stankovic è il terzo allenatore che siede sulla panchina della Sampdoria nel 2022. E i risultati del campo direi che non sono cambiati. Penso che tocchi anche ai calciatori farsi un esame di coscienza, un po’ di autocritica. [...]. Tocca anche a loro capire che bisogna cambiare marcia".