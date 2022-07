Sampdoria, Lanna: “Tante cose che vorrei fare. Su mercato e cessione societaria…”

Il presidente della Sampdoria MarcoLanna ha parlato dal ritiro della squadra ai microfoni di Primocanale tra mercato, preparazione dei blucerchiato e cessione societaria. Sulla sua presenza in ritiro: "Era l'occasione giusta per venire. Panconi è arrivato, Romei arriverà stasera. Faremo il punto sulla situazione generale anche con Osti e Faggiano, per capire come procedono i lavori. In più stasera saremo presenti alla presentazione".