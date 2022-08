Sampdoria, Lanna: “Villar e Djuricic alzano il livello. Mercato non ancora finito”

Lanna ha poi parlato di aspetti legati al campo e al mercato con un passaggio in primis sui tifosi e la campagna abbonamenti: "Siamo a più di 14mila abbonamenti sottoscritti. Grazie ai tifosi per la fiducia, spero che altri possano farli. Quest'anno vorremmo anche premiare chi ci ha dato fiducia, stiamo studiando una serie di vantaggi che potranno usufruire gli abbonati. Avevo detto che chi si abbonava avrebbe avuto qualcosa in più e questo lo stiamo portando avanti. Qualcosa abbiamo già in mente. Sono iniziative esperienziali, emozionali, altre molto divertenti".

Sulla squadra e il mercato: "Inizialmente si è pensato a sfoltire la rosa. Abbiamo rischiato al ritiro di essere in tanti. Nessuna delle uscite sono state obbligate, ma una scelta condivisa fra noi e il suo entourage. Nessun giocatore è stato cacciato o costretto ad andar via. Gli acquisti sono stati fatti per alzare il livello della squadra: in questo contesto rientra Djuricic e Villar, che a gennaio avrei voluto fosse qui. Il mercato è ancora aperto e la Sampdoria non si ferma qua. Chiedo un po' di pazienza e a tutti quanti. Sono delle operazioni che vorremmo fare ma alcune necessitano di un po' di tempo. Ad ogni modo il mercato è ancora lungo, le operazione non sono finite qua. Coglieremo le occasioni, tutto ciò sarà funzionale per alzare il livello della squadra".