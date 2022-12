Sampdoria, l’assemblea dei soci salta ancora: il motivo

Ci sarà probabilmente un altro rinvio per l'assemblea dei soci in casa blucerchiata: le ultime.

Sembra andare verso il rinvio alla seconda convocazione l’assemblea degli azionisti della Sampdoriain programma per il 5 gennaio 2023. La prima seduta, come le due milanesi, andrà deserta per l’assenza dei soci di maggioranza. Queste le ultime indiscrezioni che arriva da quel di Genova. Da quanto si apprende, a GianlucaVidal serve ancora tempo per mettere a punto la strategia di finanziamento esterno della Sampdoria.