Sampdoria-Lazio, le formazioni ufficiali

Alle 18:30 scendono in campo Sampdoria e Lazio per il match valevole per la 4^giornata di campionato. I blucerchiati devono riscattarsi dopo il pesante k.o. subito in trasferta contro la Salernitana, mentre i biancocelesti vogliono confermare la grande vittoria contro l'Inter. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori: