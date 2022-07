Sampdoria, le ultime novità sulla cessione del club

Filtra sempre maggiore ottimismo su un possibile passaggio di proprietà della Sampdoria . Perlomeno a livello di contratto preliminare, addirittura entro la fine di agosto. Il nome del potenziale acquirente non è ancora trapelato, dato che le parti sono legate da un patto di riservatezza. Pare però che con una delle cordate, di origini statunitense, sia già stato perfezionato uno scambio di documentazione la trattativa procede senza intoppi, come se esistesse una forte determinazione a portare avanti l’operazione in tempi rapidi.

Non si tratterebbe di un fondo tipo Elliott, ma di una realtà finanziariamente molto forte, tra le primissime nel suo comparto, con una presenza praticamente a livello mondiale. Tra i nomi che circolano, si parla di un ritorno alla carica di Dinan, rimasto orfano di Knaster, che ha rilevato il Pisa, ma sempre con la Sampdoria come obiettivo, dopo la mancata chiusura con Vialli. Sembra, invece, confermato, seppur non dai diretti interessati, che il direttore sportivo del gruppo statunitense, sia Gianluca Petrachi ed anche questo sarebbe un indizio importante della volontà di partire con il piede giusto, con un professionista di provata esperienza e sempre nei desideri di molte squadre, come dimostrano i suoi contatti, anche in queste ultime settimane, con Verona e Bologna e, più indietro nel tempo, con il Valencia.