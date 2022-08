Sampdoria, le ultime sulla cessione del club

La Sampdoria ha iniziato la stagione con una sconfitta contro l' Atalanta e un buon pareggio contro la Juventus . La squadra di Giampaolo si prepara ora per il match di domenica contro la Salernitana , in una trasferta non facile. Il club blucerchiato si sta però concentrando anche sulla cessione della proprietà.

Come riferisce Il Secolo XIX, non si registrano accelerate sulla vendita della Sampdoria. Si è smontata ufficialmente la cordata Cerberus/Redstone. Il fondo di investimento statunitense, dopo avere pagato quasi un milione per la due diligence, si è tirata indietro, lasciando solo Redstone. A Venezia c'è stato un incontro tra Di Silvio e Vidal con il primo che a breve riceverà l'invito della casa reale qatariota per recarsi a Doha e conoscere Faleh Khalid, membro degli Al Thani che Di Silvio afferma di rappresentare.