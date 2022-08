Sampdoria, le ultime sulla cessione del club

L'acquirente più interessato sembra essere Cerberus: il fondo sembra essere solido e importante tanto che l’acquisizione della società blucerchiata, insieme a Redstone Capital Partners, il multi-family office che conduce le trattative, non è tanto e solo una questione di soldi, ma soprattutto un investimento da ponderare con attenzione in ogni dettaglio per evitare fraintendimenti o peggio sgradite sorprese, questo è di fatto il ruolo della cosiddetta due diligence. Per sapere se l'operazione si concluderà positivamente o no, richiederà tempi un po’ più lunghi rispetto all’esclusiva cosiddetta “mascherata” concessa alla cordata anglo americana dal trustee Gianluca Vidal. Il gruppo anglo americano rimane dunque il principale competitor nella corsa all’acquisizione del club di Corte Lambruschini. Ma, come ha sottolineato il presidente Marco Lanna in conferenza stampa, l’eccesso di mediaticità può rappresentare un ostacolo alla trattativa.