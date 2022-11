Sampdoria-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per la 15^ giornata di Serie A.

Sampdoria-Lecce si giocherà oggi, sabato 12 novembre 2022 alle ore 18 per la 15^ giornata di Serie A. Si tratta dell'ultima partita del massimo campionato italiano del 2022 causa sosta per il Mondiale.

Momenti decisamente differenti per le due squadre. Padroni di casa della Sampdoria che devono assolutamente trovare la vittoria per provare a dare un senso al loro campionato. Reduci dalla sconfitta contro la Fiorentina di domenica scorsa e la più recente contro il Torino, i blucerchiati di Stankovic proveranno a fare bottino pieno.

Entusiasmo alle stelle per il Lecce che, invece, nell'ultimo turno ha battuto l'Atalanta tra le mura amiche e volerà appunto con quella grinta in più sperando di fare lo stesso a Marassi.

La gara sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.