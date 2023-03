Sampdoria, Leris: “Io e la squadra non molleremo fino all’ultimo”

Dopo lo 0-0 contro la Salernitana c'è grande amarezza in casa blucerchiata.

Ancora una buona gara ma niente vittoria. La Sampdorianon è andata oltre lo 0-0 contro la Salernitana e conferma il momento difficilissimo in campionato con l'ultima posizione in classifica a quota 12 punti dopo 25 partite. Mehdi Leris, jolly blucerchiato, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il match sottolineando la sua voglia di non arrendersi e il desiderio della squadra di fare lo stesso da qui al termine del campionato.

"Cerchiamo di dare tutto in ogni partita, purtroppo non siamo riusciti a fare gol. Nemmeno contro la Salernitana abbiamo portato a casa qualcosa di più di un pareggio. Io cerco sempre di dare il massimo e far capire ai compagni che ci sono", ha esordito Leris. "Non mollerò fino all’ultimo, a livello personale e collettivo so che nessuno lo farà

Non manca un passaggio sul grande sostegno da parte del tifo blucerchiato: "I tifosi sono spettacolari, ci aiutano in casa e in trasferta. Li ringraziamo e chiediamo a loro di restare al nostro fianco perché non molleremo di un centimetro".