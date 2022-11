Sampdoria, l’ex Bazzani: “Grande difficoltà ma con Stankovic ritrovata l’anima”

Sulla Viola, l'ex giocatore e ora commentatore anche per DAZN ha detto: "Un po' più consapevole, perché le vittorie aiutano e danno morale. La Fiorentina dovrà chiudere al meglio prima della sosta dei mondiali per cambiare la classifica. Dopo i mondiali inizierà il vero campionato, dopo un inizio da "lavori in corso". Se chiude bene ripartirà altrettanto bene".

Da buon ex blucerchiato, Bazzani ha commentato anche la stagione della squadra genovese: "Come vedo la Samp? In grande difficoltà, ma con un gruppo che con Stankovic ha ritrovato la propria anima. Non puoi cambiare il mondo in 20 giorni, ma l'ambiente è vivo. In casa la Sampdoria dovrà fare le partite della vita se vorrà salvarsi, non sarà facile per la Fiorentina, anche se ha più qualità dei blucerchiati".