Sampdoria, l’ex Berni: “Stankovic deve compiere un miracolo”

Intervenuto ai microfoni di TMW, l'ex portiere anche della Sampdoria Tommaso Berni ha detto la sua sul momento complicato della formazione blucerchiata in campionato. Neppure la cura Stankovic pare aver funzionato fin qui e al rientro dalla sosta per il Mondiale le cose dovranno cambiare se il club vorrà restare in Serie A.

"Mi dispiace veramente tanto per la Sampdoria, anche lì sono stato molto molto bene, con una tifoseria stupenda", ha esordito Berni. "Purtroppo quando dalla società non ci sono le basi, non c’è una struttura solida e non ci sono idee chiare è difficile mantenere il livello alto che ti richiede la Serie A. Stankovic lo conosco, è un amico e ho avuto modo di conoscerlo, gli faccio i miei più grandi in bocca al lupo. Ha un miracolo da compiere, ma, come abbiamo visto l’anno scorso, a volte succedono e non devono mai smettere di crederci. Mi auguro che ci riescano con tutto il cuore".