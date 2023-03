Sampdoria, l’ex Caputo: “Addio? Ho dato una mano. Sul futuro…”

Veste con orgoglio la maglia dell' Empoli ma il suo futuro è ancora decisamente in bilico. Francesco Ciccio Caputo ha vissuto e sta vivendo una stagione particolare. Partito con la Sampdoria , ora è tornato in Toscana dove sta cercando di dare una mano al club.

Una mano che ha provato a dare, anche se in modo differente, alla società blucerchiata col suo addio: "A un certo punto alla Sampdoria, ad alcuni di noi che avevano contratti lunghi e non bassi, hanno detto che era il caso di trovare una soluzione", ha spiegato Caputo a La Gazzetta dello Sport.

"La crisi societaria imperversava. Ho i figli che vanno a scuola. Ma ho capito che bisognava dare una mano. L’ho data. Per fortuna con presidente (Corsi) e direttore sportivo (Accardi) dell’Empoli c’è un rapporto che va oltre. Stimano la persona. E soprattutto a questa società dovevo qualcosa, mi sentivo in debito. Conquistai la prima A nel 2018, ma poi retrocedemmo. Male. Mi è rimasta sullo stomaco. Ci siamo messi d’accordo. Si sono messi d’accordo i club. E sono tornato a Empoli, che adoro. Ho comprato casa. Per questo sono combattuto sul mio futuro".