Sampdoria, l’ex Flachi ci crede: “Ci danno per spacciati ma…”

La vittoria della Sampdoria contro il Verona in campionato ha riportato il sorriso e un barlume di speranza alla squadra di Stankovic in ottica salvezza. A parlare della situazione dei blucerchiati è stato a Primocanale anche l'ex calciatore Francesco Flachi che ha espresso la sua opinione su ciò che attenderà ora la squadra.

SPERANZA - "Complimenti alla Sampdoria, la vittoria col Verona è stata importante. Una vittoria ottenuta col cuore, con impegno, grande coraggio da parte di tutti", ha detto Flachi esaltando il lavoro della squadra e di Stankoivc. "C’è sempre il rammarico che nelle partite precedenti la Samp avrebbe potuto raccogliere più di quanto abbia ottenuto. Questa vittoria tiene ancora la speranza accesa per la salvezza. La salvezza resta difficile ma finché non ci danno per spacciati dobbiamo crederci".