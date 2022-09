Sampdoria, l’ex Flachi: “Col Monza può esserci paura ma deve vincere”

Weekend molto importante di Serie A per la Sampdoria chiamata a trovare un risultato positivo contro il Monza. Davanti al proprio pubblico, la squadra di Giampaolo cercherà i tre punti per svoltare e dare inizio, finalmente, alla propria stagione. Parlando a Primocanale, l'ex attaccante del club di Genova Francesco Flachi ha detto la sua sul momento della squadra e sulla gara di domenica.

PARTITA - Sulla sfida contro i brianzoli: "Non è facile sicuramente, c’è pressione e può creare problemi e paura", ha detto l'ex bomber. "Sarà una partita importante contro una buona squadra che ha vinto con la Juventus e avrà entusiasmo. Spero che i calciatori abbiano riflettuto sulle prime partite, si siano compattati, si siano scrollati di dosso le cose che non andavano bene, deve vincere, come non si sa, deve portare entusiasmo e portare tranquillità in città".

VINCERE -Flachi ha poi aggiunto la ricetta per i blucerchiati per trovare la vittoria: "Dal primo al 90° cattivi e determinati per arrivare alla vittoria; la Sampdoria ce l’ha può fare, con le grandi ha lottato fino alla fine, non si è data mai per persa, non deve distrarsi e giocare con concentrazione".