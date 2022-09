Sampdoria, l’ex Flachi: “Momento difficile ma è viva. Ecco in cosa deve migliorare”

Due punti in classifica dopo sei giornate di campionato. Non certo un buon bottino fin qui per la Sampdoria che sarà chiamata a cercare il punteggio pieno nella prossima sfida contro lo Spezia. Eppure, secondo l'ex storico attaccante blucerchiato Francesco Flachi la situazione non è così terribile in quanto la squadra c'è e lo si vede nonostante il risultato del campo.