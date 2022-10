Sampdoria, l’ex Flachi: “Vittoria con Cremonese può cambiare la stagione”

Il commento dell'ex blucerchiato sulla stagione della squadra di Stankovic dopo la vittoria in campionato a Cremona.

La vittoria in Coppa Italia, poi quella con la Cremonese in campionato. La Sampdoria, forse, inizia a carburare e anche l'ex attaccante blucerchiato Francesco Flachi vede la "fine dell'incubo". Parlando a Primocanale, l'ex giocatore si è soffermato sul recente 0-1 degli uomini di Stankovic in Serie A a Cremona arrivato grazie al gol di Colley. Un successo che può davvero cambiare la stagione del club di Genova.