Sampdoria, l’ex Pozzi: “Situazione complicata. Ecco cosa può trasmettere Stankovic”

In vista di Empoli-Sampdoria, il doppio ex parla delle sue sensazioni e non solo.

Redazione ITASportPress

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Nicola Pozzi, storico ex attaccante anche di Empoli e Sampdoria che si affronteranno lunedì sera. Il doppio ex ha parlato della gara ma anche e soprattutto della situzione dei blucerchiati in campionato.

"Per chi faccio il tifo in Empoli-Sampdoria? Per entrambe, ovviamente. L'Empoli può fare ancora molti punti, e non voglio vedere di nuovo la Samp in B", ha detto Pozzi.

Proprio sulla Samp: "È una situazione complicata. Avevano ripreso morale con la vittoria in casa del Sassuolo: poteva essere l'inizio di una rimonta, di una prova d'orgoglio. Ma la classifica rimane complessa".

Su mister Stankovic: "Può trasmettere la grinta giusta che ha avuto da giocatore. Deve compiere un miracolo e non è nemmeno facile capire su quali avversarie debba far la corsa: per me dal Lecce in giù non può stare tranquillo nessuno".

Non manca un pensiero anche per chi, in quel di Genova, sponda Samp, ha lasciato il segno: "Le morti di Mihajlovic e Vialli? Da Sinisa sono stato allenato per tre mesi: uomo genuino, non prendeva mai in giro nessuno, schietto come individuo e mister. Persona preziosa per il calcio di oggi, così come Vialli che conobbi solo una sera, per un evento: Luca ti contagiava con l'ironia e sapeva conquistarti col rispetto".