Sampdoria, l’ex Thorsby: “Ero felice ma stressato. Ero un po’ esaurito perché…”

STEP - "Ero incredibilmente felice in Italia. Mi sono divertito molto alla Sampdoria, ma l'intera situazione e il modo in cui tutto è andato a finire il tutto era insopportabile. C'era molto stress, non sapevi dove avresti giocato, cosa stesse succedendo, c'è molto stress in questo", ha ammesso Thorsby. "Allo stesso tempo, era stata una stagione lunga e difficile. E ho fatto un po' troppo la scorsa estate, e questo mi ha portato ad essere un po' esaurito sì, specie in autunno. Mi è stato utile capire cosa mi stesse accadendo. Ti rendi conto che qualcosa non va quando il tuo corpo non risponde. Ero stanco e rigido. Quando vivi certe situazioni di stress è così. Questo significava che avevo bisogno di tempo per riprendermi".